Эксперт оценил влияние Трампа на политику Европы

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером объяснил разногласия в трансатлантическом союзе между Соединенными Штатами и Европой, а также высказался о влиянии американского президента Дональда Трампа на политику европейских стран в отношениях с Россией.

Европа должна осознать, что она осталась в одиночестве и не может рассчитывать на поддержку или покровительство со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале издания Financial Times в статье под названием «Настоящее предупреждение Вэнса Европе». «Теперь понятно, что Европа одна», — заявил изданию один из старших дипломатов Евросоюза. Также на вопрос журналистов о том, считает ли он отныне США противником ЕС, собеседник газеты ответил утвердительно. В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в предполагаемом подавлении свободы слова и отсутствии демократии. По его мнению, настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей.

Я не считаю, что в настоящее время наблюдается раскол между США и Европой, однако у нынешней администрации США, которую возглавляют представители Республиканской партии, есть расхождения во мнениях с ЕС. Это связано с тем, что в Европе у власти остаются политики, которые ранее были негласно согласованы с представителями Демократической партии США. Как известно, она зачастую выступала в роли нечистоплотного и бесцеремонного оппонента республиканцев. Поэтому сейчас администраторы Республиканской партии проводят некую ревизию всех контактов Вашингтона, в том числе на международном уровне. Одно из соответствующих направлений – это ревизия отношений с Европой. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

В политическом плане Европа сейчас неоднородна, отметил эксперт.

« Т а к , в Е в р о п е д е й с т в у ю т п о л и т и к и , к о т о р ы е з а р а н е е н е п р о т и в о п о с т а в л я л и с е б я Дональду Трампу. К ним можно отнести венгерского премьера Виктора Орбана, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, ну и, конечно, премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Эти лидеры не занимали какую-либо позицию между республиканцами и демократами и старались быть объективными в политических вопросах. Думаю, Трамп это оценил. Этот фрагмент европейского общества понятен Соединенным Штатам, соответственно, с ним Вашингтон будет выстраивать собственные отношения», - сказал он.

Вместе с тем в Европе существует группа стран, представители которой ранее занимали весьма жесткую и даже оскорбительную позицию по отношению к Трампу, добавил специалист.

« К э т о й г р у п п е о т н о с я т с я Германия и Франция, а также руководство Евросоюза. К примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала, в том числе, оскорбительные выражения в отношении Трампа, когда он еще рассматривался как кандидат на пост президента. Поэтому этой группе теперь будет сложно. И у ее нынешних представителей не так много альтернатив. Им нужно либо уходить из политики, либо менять свои подходы к международным делам так, чтобы они более-менее совпадали с подходами США. И первые признаки смены подходов там уже есть: нынешний глава Евросовета Антониу Кошта уже заявил в соцсетях о необходимости выстраивать архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией. Кроме того, фон дер Ляйен, сменив риторику, теперь говорит о необходимости выйти на вопрос о гарантиях безопасности для Украины», - заявил эксперт, добавив, что перспектива в отношениях Вашингтона с Берлином прояснится после парламентских выборов в Германии, запланированных на 23 февраля.

Говоря об отношениях Франции и США, политолог отметил, что французский лидер Эмманюэль Макрон после прихода Трампа ко власти «стал перестраиваться на ходу».

« Х о т я Макрон и созвал встречу ряда европейских деятелей в Париже, на ней не было принято никаких существенных решений. И у меня сложилась впечатление, что это мероприятие нужно было просто для того, чтобы «выпустить пар». Интересно и то, что сразу же после переговоров Макрон позвонил Трампу и обо всем его лично проинформировал», - сказал аналитик.

По словам специалиста, другие европейские страны, не имеющие большого экономического или политического влияния, в дальнейшем также постепенно будут подстраиваться под политику Трампа.

Оленченко вместе с тем прокомментировал заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, согласно которому Евросоюз не станет отменять санкции против России, если на это пойдут США.

« Э т о з в о н к о е и х а р а к т е р н о е д л я Е в р о к о м и с с и и з а я в л е н и е . О н о н а п р а в л е н о н а т о , ч т о б ы , в о - п е р в ы х , с о х р а н и т ь л и ц о ЕК, во-вторых, чтобы иметь какой-то предмет для торга. Да, ЕС и Великобритания не будут напрямую отменять санкции, но, полагаю, они будут вносить в них коррективы, как это уже бывало не раз. Соответствующих лазеек там достаточно много… При этом многое тут будет зависеть от того, какие будут достигнуты договоренности по Украине, и, главное, какие будут достигнуты договоренности по нормализации отношений России и США», - заключил собеседник.

Заместитель председателя Еврокомиссии Тереса Рибера ранее заявила, что президент США Дональд Трамп радикально изменил двусторонние «доверительные отношения» с ЕС, поэтому Брюссель должен сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.