На Украине остановили онлайн-трансляцию с камер в центре Киева
Правоохранительные органы Украины остановили онлайн-трансляцию международного агентства Reuters с камер, установленных на площади Независимости в центре Киева. Об этом сообщил глава Киевской гражданской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
«Относительно стрима одного из новостных агентств с площади Независимости. (...) Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен», — написал Ткаченко.
Трансляция велась на видеохостинге YouTube.
18 февраля Reuters впервые за три года запустило онлайн-трансляцию из центра Киева, несмотря на запрет местных властей. В агентстве никак не прокомментировали это решение.