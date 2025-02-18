На Украине остановили онлайн-трансляцию с камер в центре Киева

Правоохранительные органы Украины остановили онлайн-трансляцию международного агентства Reuters с камер, установленных на площади Независимости в центре Киева. Об этом сообщил глава Киевской гражданской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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« О т н о с и т е л ь н о с т р и м а о д н о г о и з н о в о с т н ы х а г е н т с т в с п л о щ а д и Н е з а в и с и м о с т и . ( . . . ) М г н о в е н н о о б р а т и л с я в с о о т в е т с т в у ю щ и е п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р г а н ы . П р и в е д е н н ы е и м и а р г у м е н т ы у ч т е н ы , с т р и м п р е к р а щ е н » , — н а п и с а л Т к а ч е н к о .

Трансляция велась на видеохостинге YouTube.

18 февраля Reuters впервые за три года запустило онлайн-трансляцию из центра Киева, несмотря на запрет местных властей. В агентстве никак не прокомментировали это решение.