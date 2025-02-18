Рубио высказался о необходимости участия ЕС в переговорах с РФ

Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, поскольку он также вводил санкции против России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о введенных против Москвы санкциях, он указал, что они являются результатом конфликта на Украине и для его прекращения потребуются уступки со всех сторон и «сложная и напряженная дипломатия» длительное время.

« Е с т ь и д р у г и е с т о р о н ы , к о т о р ы е в в е л и с а н к ц и и . Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены против России», — добавил он.

Госсекретарь США отметил, что американский президент Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине «справедливо и не допустить его возобновления через два-три года». По его мнению, для этого необходимо согласие всех сторон и «приемлемые» условия. Рубио выразил уверенность, что будущее переговоров по Украине определится в ближайшие недели готовностью сторон выполнять свои обещания.