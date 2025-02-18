Рубио: Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования

Страны Запада должны будут отменять свои антироссийские санкции в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании

Его спросили про введенные против Москвы рестрикции.

" В с е э т о я в л я е т с я р е з у л ь т а т о м д а н н о г о к о н ф л и к т а [ н а Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки", - отметил шеф американской дипломатии.