СМИ: Спецпосланник Трампа вечером отправится на Украину
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вечером направится на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля. По его словам, в рамках визита у него запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями Минобороны.
Ранее Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявлял, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой.