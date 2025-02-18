В Израиле назвали имена шести заложников, освобождаемых ХАМАСом

Власти Израиля назвали имена шести заложников, которых освободит ХАМАС в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильской общественной организации «Форум семей заложников».

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« Ф о р у м с е м е й з а л о ж н и к о в и п р о п а в ш и х б е з в е с т и » с о г р о м н о й р а д о с т ь ю п р и в е т с т в у е т в о з в р а щ е н и е Э л и и К о э н , Т а л я Ш о х а м а , О м е р а Ш е м Т о в а , О м е р а В е н к е р т а , Х и ш а м а а л ь - С а и д а и А в е р ы М е н г и с т у в э т у с у б б о т у » , — у к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Также общественники отметили, что со скорбью узнали о том, что в четверг, 20 февраля, будут возвращены останки еще четырех заложников.

18 февраля глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение ХАМАС в субботу 22 февраля освободит шестерых живых заложников.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.