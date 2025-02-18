Лукашенко подарил фельдмаршалу Ливии Хафтару тракторы и получил саблю
Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил фельдмаршалу Ливийской национальной армии Халифе Белаксиму Хафтару сертификаты на автобусы и тракторы и получил от военного саблю.
Об этом пишет БЕЛТА.
«Мы готовы сделать для вас всё, что вы увидите полезного в Белоруссии», — заявил на встрече Лукашенко.
Ранее Лукашенко в ходе визита в Оман встретился с султаном Хейсамом бен Тариком и подарил монарху пистолет-пулемёт Шпагина.
Лукашенко презентовал китайскому лидеру Си Цзиньпину набор конфет и корзину белорусских продуктов.
Глава Белоруссии подарил российскому президенту Владимиру Путину на день рождения «произведение белорусских умельцев».