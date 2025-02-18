Лукашенко подарил фельдмаршалу Ливии Хафтару тракторы и получил саблю

Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил фельдмаршалу Ливийской национальной армии Халифе Белаксиму Хафтару сертификаты на автобусы и тракторы и получил от военного саблю.

Об этом пишет БЕЛТА.

« М ы г о т о в ы с д е л а т ь д л я в а с в с ё , ч т о в ы у в и д и т е п о л е з н о г о в Б е л о р у с с и и » , — з а я в и л н а в с т р е ч е Лукашенко.

Ранее Лукашенко в ходе визита в Оман встретился с султаном Хейсамом бен Тариком и подарил монарху пистолет-пулемёт Шпагина.

Лукашенко презентовал китайскому лидеру Си Цзиньпину набор конфет и корзину белорусских продуктов.

Глава Белоруссии подарил российскому президенту Владимиру Путину на день рождения «произведение белорусских умельцев».