Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп считают шансы на переизбрание Владимира Зеленского низкими, рассказала в соцсети X репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

По ее данным, американский лидер готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийского президента.

Ранее журналистка сообщила, что в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде высокого уровня стороны предложили трехступенчатый мирный план.

Зеленский предложил желающим выборов украинцам сменить гражданство

Проект включает в себя прекращение огня, президентские выборы на Украине, подписание окончательного соглашения.