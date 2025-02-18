СМИ: Трамп и Путин оценивают шансы на переизбрание Зеленского как низкие
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп считают шансы на переизбрание Владимира Зеленского низкими, рассказала в соцсети X репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.
По ее данным, американский лидер готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийского президента.
Ранее журналистка сообщила, что в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде высокого уровня стороны предложили трехступенчатый мирный план.
Зеленский предложил желающим выборов украинцам сменить гражданство
Проект включает в себя прекращение огня, президентские выборы на Украине, подписание окончательного соглашения.