Стало известно, кто может стать послом США в России

Послом США в России на фоне достигнутой в ходе переговоров в Эр-Рияде договоренности может стать американский специальный посланник по Ливии Ричард Норланд. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил «Коммерсантъ».

© Посольство США в Ливии

По данным журналистов, Москва рассчитывает на скорейшее решение вопроса о выдаче Вашингтоном агремана Александру Дарчиеву, который должен стать руководителем российской дипломатической миссии в американской столице, говорится в материале.

Сам Норланд был назначен на нынешний пост в апреле 2019 года. Он получил обширный опыт в сфере дипломатии, в том числе во время работы послом в Грузии и Узбекистане.

О планах по восстановлению работы посольств в Москве и Вашингтоне по итогам встречи российской и американской делегаций сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, события последних нескольких лет ограничили возможности дипмиссий обеих стран по совместной работе. Шеф американской дипломатии также оценил вероятность снятия с России западных санкций.