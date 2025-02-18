Пока вы не уснули: ответ Захаровой на слова Зеленского и реакция фондового рынка РФ на переговоры

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Пока вы не уснули: ответ МИД Зеленскому и реакция фондового рынка РФ на переговоры
© РИА Новости

Захарова ответила на обвинения Зеленского в планах РФ по нападению на соседние страны

Президент Украины Владимир Зеленский может говорить о собственных идеях, обвиняя Россию в планах по нападению на страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Таким образом дипломат прокомментировала интервью Зеленского NBC News. В ходе диалога украинский лидер заявил, что этим летом Россия якобы может вторгнуться на территорию Литвы или Польши.

Читать новость полностью

Стало известно о договоренностях Рубио и Лаврова

По итогам переговоров в Саудовской Аравии глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио достигли нескольких договоренностей. Договоренности коснулись сотрудничества России и США, а также возможных переговоров по Украине, пишет The Guardian.

Читать новость полностью

Украина атаковала Россию во время переговоров в Эр-Рияде

Средства противовоздушной обороны предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 12:25 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Читать новость полностью

Российский фондовый рынок упал после переговоров в Саудовской Аравии

Итог переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде российский фондовый рынок воспринял негативно. Сразу после первых сообщений участников разговора индекс Мосбиржи потерял 80 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Читать новость полностью

Винник рассказал о планах после возвращения в РФ

Вернувшийся из американского заключения Александр Винник рассказал о своих планах. Как сообщают «Известия», сейчас он планирует восстанавливать нарушенное здоровье.

«Хочу узнать, что испортилось в моем организме, и восстановить здоровье. Потом уже заняться делом, с которым я был связан», сказал он в беседе с журналистами.

Читать новость полностью

Медведев прокомментировал атаку ВСУ по перекачивающей нефть США станции

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил удар украинских беспилотников по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума с укусом бешеного животного. Свое мнение он высказал в Telegram-канале, дав совет США как поступить в такой ситуации.

Накануне на Кубани была атакована семью беспилотными летающими аппаратами нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума.

Читать новость полностью

Российская певица не прошла на «Евровидение-2025»

© Соцсети

Армянская и российская певица Флора Бичахчян, которая живет в Екатеринбурге, рассказала, что не смогла преодолеть отбор национального этапа конкурса «Евровидение» от Армении из-за больного горла. Своими эмоциями от выступления она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Читать новость полностью

В Еврокомиссии сделали заявление о судьбе санкций против России

Евросоюз не станет отменять санкции против России, если на это пойдут США, и будет проводить собственную санкционную политику в отношении Москвы, в том числе введет 16-й санкционный пакет. Об этом заявил журналистам в Брюсселе 18 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Читать новость полностью

Патрушев назвал исход конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой Российской Федерации, в этом нет никакого сомнения. Такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, когда Россия одержит победу на Украине, Европейскому союзу придется потратить еще больше денег на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины.

Читать новость полностью

Названы самые популярные среди россиян китайские машины с пробегом

© Chery

Доля «китайцев» на российской вторичке за прошлый год выросла с 2,1% до 3,3%.

В России растёт спрос на подержанные автомобили китайского производства. По итогам 2024 года количество «бэушек» из КНР выросло сразу на 69% — с 116,5 тысяч до 196,8 тысяч, следует из данных «Автостата».

Читать новость полностью

В мире
Марко Рубио
Александр Винник
Валдис Домбровскис
Владимир Зеленский
Мария Захарова
Николай Патрушев
Сергей Лавров
Дмитрий Медведев
Минобороны России
МИД России
Морская коллегия
Московская биржа
Еврокомиссия
Совет безопасности РФ
Госдеп США
ЕС
Москва
Россия
Польша
Эр-Рияд
Брюссель
Литва
Армения
Екатеринбург
Соединенные Штаты
Украина