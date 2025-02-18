Пока вы не уснули: ответ МИД Зеленскому и реакция фондового рынка РФ на переговоры

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Захарова ответила на обвинения Зеленского в планах РФ по нападению на соседние страны

Президент Украины Владимир Зеленский может говорить о собственных идеях, обвиняя Россию в планах по нападению на страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Таким образом дипломат прокомментировала интервью Зеленского NBC News. В ходе диалога украинский лидер заявил, что этим летом Россия якобы может вторгнуться на территорию Литвы или Польши.

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Стало известно о договоренностях Рубио и Лаврова

По итогам переговоров в Саудовской Аравии глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио достигли нескольких договоренностей. Договоренности коснулись сотрудничества России и США, а также возможных переговоров по Украине, пишет The Guardian.

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Украина атаковала Россию во время переговоров в Эр-Рияде

Средства противовоздушной обороны предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 12:25 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

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Российский фондовый рынок упал после переговоров в Саудовской Аравии

Итог переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде российский фондовый рынок воспринял негативно. Сразу после первых сообщений участников разговора индекс Мосбиржи потерял 80 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

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Винник рассказал о планах после возвращения в РФ

Вернувшийся из американского заключения Александр Винник рассказал о своих планах. Как сообщают «Известия», сейчас он планирует восстанавливать нарушенное здоровье.

« Х о ч у у з н а т ь , ч т о и с п о р т и л о с ь в м о е м о р г а н и з м е , и в о с с т а н о в и т ь з д о р о в ь е . П о т о м у ж е з а н я т ь с я д е л о м , с к о т о р ы м я б ы л с в я з а н » , — с к а з а л о н в б е с е д е с ж у р н а л и с т а м и .

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Медведев прокомментировал атаку ВСУ по перекачивающей нефть США станции

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил удар украинских беспилотников по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума с укусом бешеного животного. Свое мнение он высказал в Telegram-канале, дав совет США как поступить в такой ситуации.

Накануне на Кубани была атакована семью беспилотными летающими аппаратами нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума.

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Российская певица не прошла на «Евровидение-2025»

© Соцсети

Армянская и российская певица Флора Бичахчян, которая живет в Екатеринбурге, рассказала, что не смогла преодолеть отбор национального этапа конкурса «Евровидение» от Армении из-за больного горла. Своими эмоциями от выступления она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В Еврокомиссии сделали заявление о судьбе санкций против России

Евросоюз не станет отменять санкции против России, если на это пойдут США, и будет проводить собственную санкционную политику в отношении Москвы, в том числе введет 16-й санкционный пакет. Об этом заявил журналистам в Брюсселе 18 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

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Патрушев назвал исход конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой Российской Федерации, в этом нет никакого сомнения. Такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, когда Россия одержит победу на Украине, Европейскому союзу придется потратить еще больше денег на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины.

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Названы самые популярные среди россиян китайские машины с пробегом

© Chery

Доля «китайцев» на российской вторичке за прошлый год выросла с 2,1% до 3,3%.

В России растёт спрос на подержанные автомобили китайского производства. По итогам 2024 года количество «бэушек» из КНР выросло сразу на 69% — с 116,5 тысяч до 196,8 тысяч, следует из данных «Автостата».

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