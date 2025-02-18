В США заявили, что Путин и Трамп не верят в победу Зеленского на выборах

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сомневаются, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому удастся победить на президентских выборах, если они состоятся в этом году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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« П у т и н о ц е н и в а е т в е р о я т н о с т ь и з б р а н и я « м а р и о н е т о ч н о г о п р е з и д е н т а » к а к д о с т а т о ч н о в ы с о к у ю < . . . > . В с в о ю о ч е р е д ь , Т р а м п г о т о в п р и н я т ь л ю б о й р е з у л ь т а т в ы б о р о в < . . . > . Трамп и Путин считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими», — заявил репортер американского телеканала Джеки Хайнрич.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.