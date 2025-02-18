В Европе испугались планов России и США «устранить раздражители»

Репортер британской газеты The Guardian Якуб Крупа задался вопросом, что чувствуют украинские и европейские чиновники, читая заявления о том, что Россия и США намерены "устранить раздражители" в отношениях между странами.

" Н е в о л ь н о з а д а ю с ь в о п р о с о м , ч т о ч у в с т в у ю т у к р а и н с к и е и е в р о п е й с к и е ч и н о в н и к и , ч и т а я о п л а н а х " у с т р а н и т ь р а з д р а ж и т е л и " в о т н о ш е н и я х м е ж д у США и Россией. Рискну предположить, что им может не понравиться такой выбор слов", - порассуждал журналист.

До этого агентство Reuters писало, что по итогам встречи делегаций России и США в Эр-Рияде госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров договорились "устранить раздражители" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ. Встреча посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.