Зеленский высказался о встрече РФ и США в Эр-Рияде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Киева. Так он прокомментировал прошедшую в Эр-Рияде российско-американскую встречу в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет РИА Новости.

« В с е , о ч е м Р о с с и я и США могут договориться — если они вообще хотят о чем-то договориться, — касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство», — заявил Зеленский.

Россия и США в Эр-Рияде предложили мирный план по Украине

Переговоры России и США состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Они длились около 4,5 часов. В том числе стороны обсуждали украинский конфликт и организацию предстоящей встречи российского и американского президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. О завершении переговоров официально сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, который был в составе российской делегации.