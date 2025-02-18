В госдепе заявили, что только Трамп может остановить российско-украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп является единственным лидером в мире, способным убедить Россию и Украину заключить мирное соглашение. Об этом заявила представитель госдепартамента США Тэмми Брюс, передает Reuters.

По итогам переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде она заявила, что Соединенные Штаты хотят остановить боевые действия и используют свою силу в мире для объединения стран.

Президент Трамп — единственный лидер в мире, который мог бы убедить Украину и Россию согласиться на это, передает ее слова агентство.

Брюс также рассказала, что стороны решили назначить команды для начала работы "над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.