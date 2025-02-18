Стали известны итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Россия и США договорились о нормализации работы дипломатических и консульских миссий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Россия и США договорились нормализовать работу дипмиссий
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"[Стороны договорились - "Газета.Ru"] принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий", - говорится в сообщении.

Встреча Россия — США посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,

От РФ за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует американская сторона: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.

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