Россия и США договорились нормализовать работу дипмиссий

Россия и США договорились о нормализации работы дипломатических и консульских миссий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

© Газета.Ru

" [ С т о р о н ы д о г о в о р и л и с ь - " Г а з е т а . R u " ] п р и н и м а т ь ш а г и , н е о б х о д и м ы е д л я н о р м а л и з а ц и и р а б о т ы н а ш и х д и п л о м а т и ч е с к и х м и с с и й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Встреча Россия — США посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,

От РФ за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует американская сторона: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.