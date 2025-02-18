В Госдепе высказались о прошедших переговорах между РФ и США

Одного звонка глав России и США и встречи российских и американских делегаций в Эр-Рияде недостаточно для установления «прочного мира», однако начата работа над этим. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США пишет ТАСС.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Сегодня делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, которая была посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров и советник российского лидера Юрий Ушаков. В делегацию со стороны США вошли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что стороны договорились начать работу над урегулированием украинского кризиса.

« О д н о г о т е л е ф о н н о г о з в о н к а и о д н о й в с т р е ч и н е д о с т а т о ч н о д л я т о г о , ч т о б ы у с т а н о в и т ь п р о ч н ы й м и р » , - п о я с н и л а п р е д с т а в и т е л ь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

При этом она отметила усилия РФ и США на пути к украинскому урегулированию, которые находятся пока на ранней стадии.