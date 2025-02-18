В Госдепе высказались о прошедших переговорах между РФ и США
Одного звонка глав России и США и встречи российских и американских делегаций в Эр-Рияде недостаточно для установления «прочного мира», однако начата работа над этим. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США пишет ТАСС.
12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».
Сегодня делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, которая была посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров и советник российского лидера Юрий Ушаков. В делегацию со стороны США вошли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам переговоров во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что стороны договорились начать работу над урегулированием украинского кризиса.
«Одного телефонного звонка и одной встречи недостаточно для того, чтобы установить прочный мир», - пояснила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
При этом она отметила усилия РФ и США на пути к украинскому урегулированию, которые находятся пока на ранней стадии.