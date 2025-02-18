Зеленский отреагировал на переговоры делегаций России и США

Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров заявил, что Москва и Вашингтон не могут обсуждать вопрос конфликта на Украине без участия Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов прошли в Эр-Рияде 18 февраля и продлились около 4,5 часов. В состав российской делегации, помимо Ушакова, входили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ушаков после переговоров заявлял, что Кремль и Белый дом договорились учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения. Он отметил, что стороны обсуждали украинский конфликт и планируют сформировать отдельные команды переговорщиков по этому вопросу.