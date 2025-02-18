Судья ООН обманом заставила угандийку стать ее рабыней и попала под суд

Судью Организации Объединенных Наций (ООН) Лидию Мугамбе обвинили в том, что она обманом завлекла в Великобританию девушку из Уганды и заставила ее работать на себя бесплатно. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно обвинению, Мугамбе давно хотела найти кого-то, кто облегчил бы ее жизнь, но при этом не требовал много вложений. Для этого она заключила сделку с заместителем верховного комиссара Уганды Леонардом Мугервой. Мугамбе должна была заступиться за мужчину в суде, а тот — договориться о спонсировании приезда угандийки в Великобританию.

Мугамбе попала под суд, поскольку обманом заставила девушку из Уганды стать ее рабыней. Женщина забрала у нее документы и не позволяла ей искать нормальную работу. Пока судья училась в Оксфорде, девушка убиралась в ее доме и следила за детьми бесплатно.

Когда женщина узнала, что угандийка решила пожаловаться на нее в суд, она заставляла ее отказаться от обвинений через ее пастора и родственников. Однако угрозы Мугамбе не возымели никакого эффекта. После женщина тщетно пыталась избежать расследования, ссылаясь на дипломатический иммунитет, которого на самом деле у нее не было. В конце концов ей пришлось предстать перед судом. Заседания по делу Мугамбе продолжаются.

Ранее сообщалось, что женатый мужчина обвинил сенатора штата Калифорния Мари Альварадо-Гил в том, что она сделала его личным секс-рабом. В декабре 2023 года его уволили, поскольку он отказался надеть костюм Санта-Клауса и дальше выполнять фантазии начальницы.