Стало известно о договоренностях Рубио и Лаврова

По итогам переговоров в Саудовской Аравии глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио достигли нескольких договоренностей. Договоренности коснулись сотрудничества России и США, а также возможных переговоров по Украине, пишет The Guardian.

Переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. По словам члена российской делегации, помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча прошла «неплохо».

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что российский министр и госсекретарь США договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях». С этой целью будет создан специальный механизм консультаций. Это должно позволить сторонам принять меры, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий.

По итогам переговоров Лавров и Рубио также договорились о «будущем сотрудничестве <...> по историческим, экономическим и инвестиционным возможностям», которые могут возникнуть после завершения украинского кризиса. Российский министр и глава Госдепа условились рассматривать сотрудничество по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.

Лавров и Рубио договорились назначить высокопоставленные команды для переговоров по Украине, «работая над скорейшим прекращением конфликта таким образом, чтобы [решение] было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

« У ч а с т н и к и с е г о д н я ш н и х в с т р е ч о б я з а л и с ь п р о д о л ж а т ь в з а и м о д е й с т в и е , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь с в о е в р е м е н н о е и п р о д у к т и в н о е п р о д в и ж е н и е п р о ц е с с а » , - п о д ч е р к н у л а Б р ю с .

Ушаков ранее сообщил, что Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения - в этом заинтересованы обе стороны. Также Россия и США пообещали учитывать интересы друг друга, отмечал он.