Стало известно о договоренностях Рубио и Лаврова
По итогам переговоров в Саудовской Аравии глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио достигли нескольких договоренностей. Договоренности коснулись сотрудничества России и США, а также возможных переговоров по Украине, пишет The Guardian.
Переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. По словам члена российской делегации, помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча прошла «неплохо».
Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что российский министр и госсекретарь США договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях». С этой целью будет создан специальный механизм консультаций. Это должно позволить сторонам принять меры, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий.
По итогам переговоров Лавров и Рубио также договорились о «будущем сотрудничестве <...> по историческим, экономическим и инвестиционным возможностям», которые могут возникнуть после завершения украинского кризиса. Российский министр и глава Госдепа условились рассматривать сотрудничество по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.
Лавров и Рубио договорились назначить высокопоставленные команды для переговоров по Украине, «работая над скорейшим прекращением конфликта таким образом, чтобы [решение] было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».
«Участники сегодняшних встреч обязались продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса», - подчеркнула Брюс.
Ушаков ранее сообщил, что Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения - в этом заинтересованы обе стороны. Также Россия и США пообещали учитывать интересы друг друга, отмечал он.