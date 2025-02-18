В Эр-Рияде завершилась встреча делегаций РФ и США

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры стартовали около 10:30 мск. Спустя примерно 2,5 часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч.

От российской стороны за столом переговоров присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме этого, в составе делегации России был глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США на встрече представляли помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча проходила в одном из дворцов королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин.