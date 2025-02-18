В нескольких городах США прошли протесты против Трампа и Маска

Протесты против президента США Дональда Трампа и руководителя ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска прошли в нескольких городах страны в День президентов Соединенных Штатов, который в 2025 году отмечается 17 февраля. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Акции прошли в столицах штатов и крупных городах, включая Вашингтон, Сиэтл, Орландо, Бостон, Финикс и другие. Организаторы заявили, что выступают против "антидемократических и незаконных действий администрации Трампа". Некоторые из протестующих несли в руках плакаты с надписями "День не моих президентов" и "Никаких королей в День президентов".

По данным AP, тысячи сторонников Демократической партии выступают против действий Маска, ведомство которого хочет сократить госаппарат. Как сообщает агентство, на эту неделю запланированы сотни акций протеста возле зданий Конгресса США и дилерских центров возглавляемой Маском автомобильной компании Tesla.

Бизнесмен был назначен на пост главы DOGE по решению Трампа. При этом статус ведомства, как и собственный статус Маска в нем, вызывает споры. Как сообщал телеканал ABC News, американский чиновник обратился в суд с утверждением о том, что Маск в действительности не возглавляет DOGE, а лишь работает в качестве "специального правительственного сотрудника" и старшего советника президента.

Сразу после инаугурации американского лидера эта структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы страны на $2 трлн.