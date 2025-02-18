Экс-глава МИД Украины назвал изменой сдачу территорий

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Украины от территорий или членства в НАТО является государственной изменой. Об этом он сообщил в интервью «BBC Украина».

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« Э т о н а р у ш е н и е К о н с т и т у ц и и Украины, это государственная измена», — заявил Кулеба.

По его словам, документ, констатирующий отказ Украины от территорий или членства в НАТО президент или другой представитель страны никогда не подпишут.

Ранее Кулеба заявил, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно. В Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы