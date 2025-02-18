Украина может стать вторым Афганистаном для США из-за решения администрации президента Дональда Трампа по членству Киева в Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD.

« Я н е д у м а ю , ч т о к т о - т о з а и н т е р е с о в а н в Афганистане 2.0», — высказался политик.

Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан и подчеркнул, что администрация Трампа не должна исключать вопрос членства Киева в НАТО из повестки. По его словам, к поражению США в Афганистане привело «неуважение к человеческой жизни» и решение администрации предыдущего американского президента Джо Байдена о выводе войск в кратчайшие сроки.

Ранее Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам. По его словам, Киев хочет мира и стремится к завершению конфликта с Россией.