Власти Соединенных Штатов потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации, объем которых превосходит сумму выплат от Германии после Первой мировой войны. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

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"США потребовали то, что равнозначно экономической колонизации Украины, со значительными правами на ее минеральные ресурсы, нефть и газ, порты и другую инфраструктуру", — говорится в материале.

Авторы отметили, что подобные запросы Вашингтона вызвали тревогу в Киеве. По данным журналистов, требования США значительно превышают возможности Украины.

Несколькими часами ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что США больше не хотят тратить деньги на украинский конфликт, поэтому он должен закончиться.