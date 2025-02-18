Зеленский начал переговоры с партнером России

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча проходит в резиденции Бештепе.

« В Б е ш т е п е н а ч а л а с ь в с т р е ч а п р е з и д е н т а Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского», — сообщило турецкое издание Hurriyet.

В рамках встречи руководители двух стран обсудят вопросы регионального и глобального масштаба, а также текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Турцией и Украиной.

Названа цель переговоров России и США в Эр-Рияде

Ранее в Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана 18 февраля. Как сообщал, глава Управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, во время встречи главы Турции и Украины обменяются мнениями по текущему конфликту.

В это же время в Саудовской Аравии в Эр-Рияде проходит встреча делегатов из России и США. Это первое подобное событие с марта 2022 года, когда в Стамбуле состоялись переговоры по урегулированию конфликта.