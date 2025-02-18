В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным

Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман. Об этом сообщил представитель судебной власти исламской республики Эсхак Джахангир.

" Д в у м з а д е р ж а н н ы м б р и т а н с к и м п о д д а н н ы м п р е д ъ я в л е н ы о б в и н е н и я в ш п и о н а ж е " , - ц и т и р у е т е г о а г е н т с т в о M i z a n .

По словам генерального прокурора Кермана Эбрахима Хамиди, установлено, что эти люди имели связь с учреждениями, имеющими отношение к разведывательным службам.