В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман. Об этом сообщил представитель судебной власти исламской республики Эсхак Джахангир.
"Двум задержанным британским подданным предъявлены обвинения в шпионаже", - цитирует его агентство Mizan.
По словам генерального прокурора Кермана Эбрахима Хамиди, установлено, что эти люди имели связь с учреждениями, имеющими отношение к разведывательным службам.