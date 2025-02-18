Кулеба о возможном перемирии: «игра не окончена, мы только разминаемся на поле»
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность скорого перемирия в конфликте между Москвой и Киевом. В интервью "Би-би-си" он заявил, что для республики "игра не окончена" и Киев "только разминается".
По его словам, сейчас идет "игра" на "очень ранней стадии", в ходе которой на Европу и Владимира Путина совершается "кавалерийское наступление" со стороны США. Кулеба утверждает, что Киеву нужно втягивать президента Дональда Трампа в "длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его давлению".
"Поэтому игра далеко не окончена. Она еще даже не началась, мы все только разминаемся на поле, и каждый смотрит на другую его половину, чтобы оценить, насколько хороша физическая форма у соперника, и учесть это во время игры. Впереди еще очень-очень много битв, много маневров. Я всегда говорю: очень важно не падать до выстрела, но еще важнее — не падать после выстрела. Я считаю, что Украина должна руководствоваться этим правилом", - сказал Кулеба.
До этого Владимир Зеленский заявлял, что если США и Россия будут вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Украины, то Киев их не примет.