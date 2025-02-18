Кулеба о возможном перемирии: «игра не окончена, мы только разминаемся на поле»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность скорого перемирия в конфликте между Москвой и Киевом. В интервью "Би-би-си" он заявил, что для республики "игра не окончена" и Киев "только разминается".

По его словам, сейчас идет "игра" на "очень ранней стадии", в ходе которой на Европу и Владимира Путина совершается "кавалерийское наступление" со стороны США. Кулеба утверждает, что Киеву нужно втягивать президента Дональда Трампа в "длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его давлению".

" П о э т о м у и г р а д а л е к о н е о к о н ч е н а . О н а е щ е д а ж е н е н а ч а л а с ь , м ы в с е т о л ь к о р а з м и н а е м с я н а п о л е , и к а ж д ы й с м о т р и т н а д р у г у ю е г о п о л о в и н у , ч т о б ы о ц е н и т ь , н а с к о л ь к о х о р о ш а ф и з и ч е с к а я ф о р м а у с о п е р н и к а , и у ч е с т ь э т о в о в р е м я и г р ы . В п е р е д и е щ е о ч е н ь - о ч е н ь м н о г о б и т в , м н о г о м а н е в р о в . Я в с е г д а г о в о р ю : о ч е н ь в а ж н о н е п а д а т ь д о в ы с т р е л а , н о е щ е в а ж н е е — н е п а д а т ь п о с л е в ы с т р е л а . Я с ч и т а ю , ч т о У к р а и н а д о л ж н а р у к о в о д с т в о в а т ь с я э т и м п р а в и л о м " , - с к а з а л Кулеба.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что если США и Россия будут вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Украины, то Киев их не примет.