Экстренный саммит ЛАГ по Палестине перенесен на 4 марта

Экстренный саммит стран – участниц Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященный палестинской проблеме, перенесен с 27 февраля на 4 марта. Соответствующее заявление опубликовал МИД Египта в Facebook* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В дипведомстве уточнили, что встреча на высшем уровне перенесена "по согласованию с другими арабскими странами".

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать управление анклавом Палестинской национальной администрации. Как пишет СМИ, группировка приняла такое решение после серьезного давления со стороны Египта во время последних переговоров в Каире.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио сказал, что мир в Газе не будет достигнут, пока ХАМАС остается силой, способной управлять анклавом и угрожать Израилю. По его мнению, радикалы не могут существовать как военная или административная сила.