Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине на встрече с РФ

Представители американской делегации перед переговорами с Россией в Эр-Рияде не стали отвечать на вопрос об отсутствии Украины на встрече. Об этом пишет Reuters.

" Ч и н о в н и к и п р о и г н о р и р о в а л и г р о м к и е в о п р о с ы ж у р н а л и с т о в , и н т е р е с у ю щ и х с я , о т т е с н я ю т л и США украинцев на второй план и каких уступок требует Вашингтон от Москвы", - говорится в сообщении.

Названа цель переговоров России и США в Эр-Рияде

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что контакты между Россией и США вызывают "истерику у евроатлантических русофобов". По ее словам, МИД РФ фиксирует нервозную реакцию Запада на переговоры Москвы и Вашингтона.

Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде 18 февраля. От России за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует сторона США: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.