Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине на встрече с РФ
Представители американской делегации перед переговорами с Россией в Эр-Рияде не стали отвечать на вопрос об отсутствии Украины на встрече. Об этом пишет Reuters.
"Чиновники проигнорировали громкие вопросы журналистов, интересующихся, оттесняют ли США украинцев на второй план и каких уступок требует Вашингтон от Москвы", - говорится в сообщении.
Названа цель переговоров России и США в Эр-Рияде
До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что контакты между Россией и США вызывают "истерику у евроатлантических русофобов". По ее словам, МИД РФ фиксирует нервозную реакцию Запада на переговоры Москвы и Вашингтона.
Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде 18 февраля. От России за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует сторона США: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.