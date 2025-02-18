Король Иордании перенес успешную операцию по лечению грыжи

Королю Иордании Абдалле II провели успешную операцию по лечению грыжи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию монарха.

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" Х а ш и м и т с к а я к о р о л е в с к а я к а н ц е л я р и я р а д а с о о б щ и т ь , ч т о к о р о л ь Абдалла II перенес во вторник небольшую операцию по лечению послеоперационной грыжи", – уточняется в сообщении.

63-летнего монарха уже выписали из больницы. В среду, 19 февраля, он вернется к работе, отметила канцелярия.

Ранее врачи госпитализировали Папу Римского Франциска для лечения затянувшегося бронхита. Как сообщила служба печати Святого престола, клиническая картина остается сложной. Понтифик пока еще находится в больнице.

В декабре 2024 года президент Бразилии Лула да Силва перенес операцию по трепанации черепа, которая была необходима для удаления гематомы. Изначально он обратился к врачам с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

Позже президент Бразилии перенес вторую операцию. Процедура была направлена на то, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и тем самым предотвратить возможное кровотечение.