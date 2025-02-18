В плане Трампа по Украине обнаружили важный для Путина пункт

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя проведение выборов в республике и подписание мирного соглашения с новым легитимным президентом Украины. Об этом заявил немецкий депутат Европейского парламента (ЕП) Сергей Лагодинский в своем аккаунте социальной сети Х.

« С о г л а с н о д а н н ы м м о и х и с т о ч н и к о в , п л а н Т р а м п а п о Украине состоит из 3 этапов: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного мирного соглашения (...) Особенно пункт про выборы — это подарок Трампа Путину», --указал евродепутат.

По словам Лагодинского, в Европе «не согласны» с таким планом и хотели бы проведения выборов на Украине «после подписания мирного соглашения».

В Кремле назвали главное условие по конфликту на Украине

28 января президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких договоренностей. При этом он подчеркнул, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того есть подобное желание.