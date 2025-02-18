Нет ничего удивительного в том, что Европу на воспринимают всерьез другие страны на международной арене. Так советник премьера Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в соцсети Facebook прокомментировал инцидент на Мюнхенской конференции по безопасности, где ее глава Кристоф Хойсген расплакался.

" Е с л и т а к и е л ю д и з а б о т я т с я о б е з о п а с н о с т и к о н т и н е н т а , н е н а д о у д и в л я т ь с я , ч т о Е в р о п у н е в о с п р и н и м а ю т в с е р ь е з " , - п о д ч е р к н у л о н .

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Хойсген во время закрытия мероприятия заявил, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса следует с опасением относиться к тому, что общая ценностная база США и Европы "может уже не быть такой единой", после чего заплакал.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Хойсгена "редкостным фриком". Так он в соцсети X прокомментировал видео с церемонии закрытия мероприятия, на котором немецкий политик расплакался.