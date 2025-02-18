Союзница Трампа в Европе усомнилась в необходимости отправки войск на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони усомнилась в целесообразности и необходимости отправки европейского военного контингента на Украину для миротворческой миссии. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники.

Союзница Трампа в Европе усомнилась в необходимости отправки войск на Украину
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По данным агентства, об этом Мелони сказала другим европейским лидерам во время неформального саммита представителей ЕС в Париже.

Источник указал, что, по словам итальянского премьера, отправка войск – "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир на территории республики. Мелони также отметила важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

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