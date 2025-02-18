На геологической карте Украины есть полезные ископаемые, но их недостаточно для погашения долга перед США. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

« Т а м д е й с т в и т е л ь н о е с т ь в с я т а б л и ц а М е н д е л е е в а . Н о о т т о г о , ч т о о н а л е ж и т н а к а р т е . . . э т о н е о з н а ч а е т , ч т о м о ж н о п о д о й т и и в з я т ь . С л о ж н е й ш а я т е х н о л о г и я д о б ы ч и , с л о ж н е й ш а я т е х н о л о г и я о б о г а щ е н и я , с л о ж н е й ш а я т е х н о л о г и я , с к а ж е м , п р о и з в о д с т в а с а м о г о м е т а л л а , к о т о р ы й , с о б с т в е н н о г о в о р я , и с п о л ь з у е т с я » , - з а я в и л Азаров.

Экс-премьер считает, что американское посольство, находящееся в Киеве, давало Трампу недостоверные сведения о масштабах полезных ископаемых Украины. Это связано с тем, что весь аппарат консульства США против новой администрации Белого дома, добавил он.

« Я н е и с к л ю ч а ю т о г о , ч т о е м у [ Т р а м п у ] п р е д о с т а в л я ю т л о ж н у ю и н ф о р м а ц и ю , с п е ц и а л ь н о е г о д и с к р е д и т и р у ю т » , - с к а з а л Азаров.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский предлагал США доступ к залежам редких ресурсов, находящимся на территории страны.