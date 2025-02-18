В Йемене заявили, что концепции завершения конфликта в стране пока нет

Конфликт в Йемене далек от завершения, и пока нет представления о том, как его можно урегулировать. С такой оценкой выступил министр иностранных дел Йемена Шайа Мохсен аз-Зиндани.

" Д а , п р е к р а щ е н и е о г н я е с т ь , и б о е в ы е д е й с т в и я п о б о л ь ш е й ч а с т и с о ш л и н а н е т , н о м ы н е в и д и м з а в е р ш е н и я в о й н ы в б л и ж а й ш е е в р е м я . Н е т к о н ц е п ц и и , к о т о р а я б ы п о з в о л и л а н а м с к а з а т ь , ч т о в б л и ж а й ш е е в р е м я н а с т у п и т м и р " , - с к а з а л о н в и н т е р в ь ю э м и р а т с к о й г а з е т е T h e N a t i o n a l .

Как утверждает глава йеменского МИД, мира не удается достичь из-за действий йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), якобы поддерживаемого Ираном. По версии йеменского министра, Тегеран передает движению разведданные и обучает бойцов, чтобы они могли сохранить контроль над севером страны.

" И р а н п р е к р а т и т п о м о щ ь х у с и т а м т о л ь к о в т о м с л у ч а е , е с л и е г о о б я ж у т э т о с д е л а т ь " , - д о б а в и л а з - З и н д а н и .

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились.