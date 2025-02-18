Бобр помог обнаружить мину времен Великой Отечественной войны в Новой Москве. Как сообщил во вторник, 18 февраля, источник АГН «Москва», животное построило плотину на реке Черничке в деревне Кузовлево.На обмелевшем участке русла был замечен снаряд, предположительно, немецкая минометная мина без взрывателя. На место уже вызваны экстренные службы, сообщается на Telegram-канале.В чешском ландшафтном парке Брды бобры всего за два дня возвели несколько плотин, завершив тем самым проект по восстановлению территории, который местные власти планировали осуществить в течение нескольких лет. Проект по восстановлению реки Клабава должен был стоить 1,2 миллиона долларов и был начат еще в 2018 году.Полномасштабную борьбу с бобрами начали в конце сентября в Польше на фоне серьезных наводнений в южной части страны. Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что иногда политикам приходится делать тяжелый выбор между любовью к животным и безопасностью населения. Это связано с тем, что критическое наводнение на юге Польши спровоцировало власти страны к привлечению к спасательным работам армии республики.