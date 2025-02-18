Зеленский хочет гарантий безопасности для Украины от Турции

Украинский президент Владимир Зеленский собирается обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности, которые Украине могла бы предоставить Анкара. Об этом сам политик рассказал в интервью турецкой газете Star.

Зеленский заявил журналистам, что Украина хотела бы завершения боевых действий, основанного на определенных гарантиях безопасности.

" М ы х о т и м , ч т о б ы э т и г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и б ы л и п р е д о с т а в л е н ы С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и , Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию", - добавил он.

Украинский лидер уточнил, эти вопросы будут обсуждаться во время его встречи с Эрдоганом в турецкой столице.

17 февраля Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

Еще одной гарантией он назвал "большую армию", сопоставимую по численности с ВС РФ. Он считает, что это "психологически очень важно", потому что якобы является сигналом для России. Кроме того, он заявил о необходимости членства Украины в Европейском союзе.