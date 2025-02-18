В США заявили, что Украине придется играть по правилам России

Исключение стран Европы из российско-американских переговоров приведет к тому, что Украина будет вынуждена играть по чужим правилам. Об этом СNN заявил доцент кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт.

"Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предопределен еще до того, как они сядут за стол переговоров", — сказал эксперт.

Шмидт добавил, что в конечном итоге Украина окажется в роли второстепенного участника. При этом, по словам профессора, такие переговоры могут поставить под вопрос, кто может стать приемлемым для НАТО и России миротворцем.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по урегулированию украинского конфликта и организации встреч двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую делегацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.