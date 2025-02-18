Премьер Нидерландов: ЕС придется внести вклад в выполнение соглашения по Украине

Европейским странам придется внести свой вклад в реализацию "любого соглашения по Украине", а также сотрудничать с Соединенными Штатами по этому вопросу. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава правительства Нидерландов Дик Схоф. "Это то, чему мы будем уделять внимание в предстоящий период. Европа должна взять на себя ответственность после достижения перемирия между Украиной и Россией", — считает голландский премьер. Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита Европейского союза по вопросам безопасности 17 февраля. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон. По словам польского премьера Дональда Туска, никаких решений созванный саммит не принял.

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