Чего западные СМИ ждут от российско-американских переговоров

Утром во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде начались переговоры России и США. В Кремле заявили, что в первую очередь встреча будет посвящена восстановлению отношений двух стран, а западные СМИ рассказали, что переговоры могут привести к отмене некоторых санкций и отправить ЕС во «вторую лигу» мировой политики.

Не только Украина

Переговоры в Саудовской Аравии должны выйти за рамки обсуждения Украины, пишет The New York Times. На повестке дня также стоят деловые связи России и США.

В преддверии переговоров в Эр-Рияде российские официальные лица заявили, что будут стремиться к «нормализации» отношений с США, и даже не исключили возможности возвращения крупных американских нефтяных компаний в Россию, отмечает NYT. Украина и Европа наблюдают за переговорами «с глубоким беспокойством», опасаясь, что президент США Дональд Трамп может попытаться навязать Киеву соглашение, выгодное для Москвы.

Восстановление связей и санкции

Одним из главных приоритетов российской делегации, вероятно, станет восстановление дипломатических каналов, включая более надежное кадровое обеспечение и работу посольств, сообщает The Washington Post. По данным газеты, Юрию Ушакову, опытному дипломату, специализирующемуся на отношениях с Западом, было поручено подготовить новый курс для двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам РФ, рассказал WP, что приоритеты Кремля, возможно, будут включать отмену некоторых санкций против России и «некоторые формы энергетического сотрудничества».

Путь к личной встрече Путина и Трампа

Переговоры в Саудовской Аравии могут проложить путь к личной встрече президента РФ Владимира Путина с Трампом, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что в начале встречи чиновники России и США проигнорировали выкрики журналистов с вопросами, оттесняют ли США украинцев и каких уступок Вашингтон требует от Москвы. Встреча в Эр-Рияде отражает существенный отход от позиции Вашингтона при Джо Байдене, который избегал публичных контактов с Москвой, подчеркивает Reuters.

«Европа окажется во второй лиге»

По версии немецкого издания Junge Welt, посредством переговоров с Россией США «изгоняют» страны Западной Европы во «вторую лигу мировой политики». Тот факт, что Европу не пригласили на переговоры, стал «тяжелым ударом для нарциссических правителей Европы», подчеркивается в статье.

«Судьба Европы - стать американской колонией»

Как и опасались многие западные союзники Киева, теперь похоже, что украинцы могут быть исключены из переговоров, пишет британский журнал New Statesman. По версии автора статьи, возможная сделка России и США также будет означать превращение Европы в американскую колонию. Результатом переговоров может стать новое соглашение о безопасности, по которому европейские миротворцы будут отправлены на Украину, а американские экономические интересы выиграют от увеличения продаж оружия и привилегированного доступа к украинским природным ресурсам.

«Надежда для украинцев»

Бывший украинский дипломат Василий Филипчук заявил в своей статье для Foreign Policy, что для большинства украинцев Дональд Трамп представляет собой надежду на урегулирование. По мнению экс-дипломата, Россия и США могут заключить соглашение, согласно которому нейтралитет Украины будет сохраняться до тех пор, пока не нарушается ее территориальная целостность. По версии Филипчука, это урегулирует как требование Украины о гарантиях безопасности, так и требование России о нерасширении НАТО.