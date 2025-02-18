МИД Франции призвал Европу усилить свой вес в НАТО и взять ее под контроль

Страны Европы должны взять Североатлантический альянс под свой контроль, значительно усилив свое влияние в нем. Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Сейчас подходящее время для укрепления веса Европы в НАТО. Это означает усиление в стратегических вопросах, но также изменение видения: сейчас для нас настало время взять контроль над НАТО", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, Европа должна развивать свой собственный оборонный потенциал.
"Необходимо европеизировать альянс, до сих пор являвшийся чем-то вроде клуба под эгидой США, который десятилетиями давал нам возможность жить в беззаботности. Теперь ситуация изменилась", - подчеркнул Барро.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность.