МИД Франции призвал Европу усилить свой вес в НАТО и взять ее под контроль

Страны Европы должны взять Североатлантический альянс под свой контроль, значительно усилив свое влияние в нем. Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

" С е й ч а с п о д х о д я щ е е в р е м я д л я у к р е п л е н и я в е с а Е в р о п ы в Н А Т О . Э т о о з н а ч а е т у с и л е н и е в с т р а т е г и ч е с к и х в о п р о с а х , н о т а к ж е и з м е н е н и е в и д е н и я : с е й ч а с д л я н а с н а с т а л о в р е м я в з я т ь к о н т р о л ь н а д НАТО", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Европа должна развивать свой собственный оборонный потенциал.

" Н е о б х о д и м о е в р о п е и з и р о в а т ь а л ь я н с , д о с и х п о р я в л я в ш и й с я ч е м - т о в р о д е к л у б а п о д э г и д о й США, который десятилетиями давал нам возможность жить в беззаботности. Теперь ситуация изменилась", - подчеркнул Барро.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность.