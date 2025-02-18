Две страны НАТО созвали срочные заседания по Украине

Швеция и Финляндия срочно созвали заседания парламентов для обсуждения возможных мирных переговоров по Украине. Об этом сообщили финская газета Helsingin Sanomat и шведское издание Aftonbladet.

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« В э т о й о ч е н ь с е р ь е з н о й с и т у а ц и и м ы в Швеции должны объединиться и поддержать Украину», — заявила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард, добавив, что она созвала срочное совещание по этому вопросу.

В Финляндии премьер-министр Петтери Орпо созвал заседание парламента по текущей ситуации в контексте ситуации вокруг украинского конфликта. Отмечается, что после встречи он пообщается с представителями СМИ в парламенте, чтобы поделиться результатами обсуждений.

В ЕС раскрыли истинную причину экстренного саммита Макрона по Украине

18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров Европейского союза (ЕС) для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Позже стало известно, что между лидерами ЕС вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в страну.