Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером рассказал о темах переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии, а также оценил готовность американцев к конструктивному диалогу с Москвой.

Ранее на переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии делегации обеих стран начали обсуждение без традиционных рукопожатий и приветственных слов перед прессой. Об этом сообщили журналисты, указывая на изменение протокола в начале важной встречи. Со стороны России в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в то время как американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф.

В ходе сегодняшних переговоров в Эр-Рияде представители России и США занимаются подготовкой грядущей встречи президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил эксперт.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны договорятся о том, какой будет повестка саммита с участием Путина и Трампа. Кроме того, речь пойдет о размораживании отношений России и США в целом, а также о работе рабочей группы по Украине, нацеленной на подготовку некого мирного соглашения. Вместе с тем стороны договорятся о том, на каких этапах они подключат к переговорам Украину и Европу. Также они обсудят повестку саммита, которая не будет включать Украину, — будут ли на нем обсуждаться вопросы, связанные с санкциями, с Ираком, с Палестиной и так далее... Делегации должны заранее обо всем договориться, а впоследствии Путин и Трамп подтвердят эти договоренности. Если же возникнут какие-то противоречия, то задачей сторон будет зафиксировать их. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Отсутствие представителей Украины на переговорах в Саудовской Аравии говорит о несамостоятельности Киева при принятии решений, добавил эксперт.

« Т а к ж е с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о [ п р е з и д е н т Украины Владимир] Зеленский уже давно стал врагом Трампа. Кроме того, его позиция давно известна, узнавать ее снова необходимости нет. Все знают, что он – за войну. Это, в свою очередь, говорит о том, что главный вопрос на переговорах — это не Украина, а размораживание отношений между Россией и США», — сказал Марков.

Вместе с тем эксперт оценил шансы на то, что на переговорах представителями США будет услышана позиция Москвы.

« П о з и ц и я Москвы точно будет услышана американцами, потому что они заинтересованы в ядерной деэскалации, заинтересованы в том, чтобы не было ядерной войны. Также они заинтересованы в разрешении украинского кризиса, ведь он не имеет никой перспективы, они лишь тратят на него миллиарды. Американцы заинтересованы и в снятии санкций с России, поскольку они подталкивают Москву к Китаю, который является главным конкурентом США», — заключил политолог.

В Кремле ранее высказались о возможности переговоров с Зеленским.