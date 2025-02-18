На переговорах России и США заметили интересную деталь
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в практически одинаковых галстуках. На эту деталь обратило внимание РИА Новости.
Агентство отметило, что галстук Лаврова темно-синий, спокойный и однотонный, галстук же Рубио также темно-синего цвета, но с узором в мелкую белую точку.
«Галстуки спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова и вовсе одинаковые: яркого синего цвета», - пишет издание.
Российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран и украинскому кризису, проходят сегодня в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии. Встреча начались без предварительных слов в присутствии прессы.
Ожидается, что в Эр-Рияде речь пойдет в том числе и о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.