На переговорах России и США заметили интересную деталь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в практически одинаковых галстуках. На эту деталь обратило внимание РИА Новости.

Агентство отметило, что галстук Лаврова темно-синий, спокойный и однотонный, галстук же Рубио также темно-синего цвета, но с узором в мелкую белую точку.

« Г а л с т у к и с п е ц п о с л а н н и к а а м е р и к а н с к о г о л и д е р а п о Б л и ж н е м у В о с т о к у С т и в е н а У и т к о ф ф а и п о м о щ н и к а п р е з и д е н т а Р о с с и и Ю р и я У ш а к о в а и в о в с е о д и н а к о в ы е : я р к о г о с и н е г о ц в е т а » , - п и ш е т и з д а н и е .

Российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран и украинскому кризису, проходят сегодня в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии. Встреча начались без предварительных слов в присутствии прессы.

Ожидается, что в Эр-Рияде речь пойдет в том числе и о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.