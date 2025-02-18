Парижский саммит, который экстренно организовал президент Франции Эммануэль Макрон, прошел из страха завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес в своем аккаунте социальной сети X.

« Э т о с б о р р а з ж и г а т е л е й в о й н ы [ н а Украине] в Париже. Они боятся, что конфликт, в продолжение которого они вложили больше ста миллиардов, может завершиться», — отметил бывший евродепутат.

Уоллес также указал на то, что граждане стран Европы «устали от западного империализма».

Ранее стало известно, что Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросоюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что участники Парижского саммита преследуют цель не допустить мира на Украине.