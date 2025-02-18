Глава ЕК сообщила Келлогу о планах увеличить оборонные расходы ЕС
Европейский союз намерен увеличить оборонные расходы, а также укрепить военные возможности Киева.
О таких планах объединения в ходе встречи в Брюсселе со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Она изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов, укрепляя как европейские, так и украинские военные возможности», — говорится в заявлении ЕК, текст которого приводит ТАСС.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США ожидают от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины.