Глава ЕК сообщила Келлогу о планах увеличить оборонные расходы ЕС

Европейский союз намерен увеличить оборонные расходы, а также укрепить военные возможности Киева.

О таких планах объединения в ходе встречи в Брюсселе со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

« О н а и з л о ж и л а п л а н ы Е в р о п ы п о у в е л и ч е н и ю о б о р о н н о г о п р о и з в о д с т в а и р а с х о д о в , у к р е п л я я к а к е в р о п е й с к и е , т а к и у к р а и н с к и е в о е н н ы е в о з м о ж н о с т и » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и ЕК, текст которого приводит ТАСС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США ожидают от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины.