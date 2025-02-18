Глава ЕК сообщила Келлогу о планах увеличить оборонные расходы ЕС

Европейский союз намерен увеличить оборонные расходы, а также укрепить военные возможности Киева.

Глава ЕК сообщила Келлогу о планах увеличить оборонные расходы ЕС
© Instagram (организация запрещена в России)

О таких планах объединения в ходе встречи в Брюсселе со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Она изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов, укрепляя как европейские, так и украинские военные возможности», говорится в заявлении ЕК, текст которого приводит ТАСС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США ожидают от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины.

В мире
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
ЕС
Киев
Брюссель
Соединенные Штаты
Украина