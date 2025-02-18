Американский политик Роберт Кеннеди-младший публично призвал лидера Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия. Он заявил, что американский народ против дальнейшего финансирования конфликта на Украине.

« У в а ж а е м ы й Зеленский, американский народ не примет с трудом заработанные налоговые доллары, подпитывающие бесконечные конфликты. Мы требуем положить конец этим вечным войнам» — заявил Кеннеди у себя на странице в соцсети Х.

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Он подчеркнул, что наступило время мира, и время постоянного финансирования Киева со стороны Штатов уже прошло.

Ранее Зеленский признался, что не хочет даже думать о последствиях прекращения поддержки США, так как это приведет к обрушению фронта. Он отметил, что без американской помощи ВСУ потеряет всю свою мощь и выразил благодарность за продолжающуюся поддержку. При этом он считает преждевременным обсуждение новых пакетов помощи.