Глава МИД Сербии высказался об отношениях с США

Глава МИД Сербии заявил о желании развивать отношения с США "в добром ключе"
Сербия хотела бы развивать экономическое и политическое сотрудничество с США "в добром ключе". Об этом заявил министр иностранных дел балканской республики Марко Джурич.
"Некоторое время я был послом Сербии в США, и я могу подтвердить, что Сербия всегда хотела развивать эти взаимоотношения в добром ключе. Мы надеемся, что с приходом администрации президента [США Дональда] Трампа у нас появится новая возможность работать над нашими отношениями и убрать из них тень 90-х годов. Мы надеемся, что получится найти новые политические и экономические варианты сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Министр также обратил внимание на заявления Трампа и его администрации о том, что они поддерживают ценности, которые важны и для Сербии.
"Это семейные ценности, определенные взгляды на мировое устройство. И мы надеемся, что просьбы о помощи христианам, проживающим в Косове, будут услышаны теми представителями администрации США, которые сейчас говорят о необходимости поддержки христианских ценностей по всему миру", - подчеркнул глава МИД Сербии.