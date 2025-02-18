Глава МИД Сербии высказался об отношениях с США

Сербия хотела бы развивать экономическое и политическое сотрудничество с США "в добром ключе". Об этом заявил министр иностранных дел балканской республики Марко Джурич.

" Н е к о т о р о е в р е м я я б ы л п о с л о м Сербии в США, и я могу подтвердить, что Сербия всегда хотела развивать эти взаимоотношения в добром ключе. Мы надеемся, что с приходом администрации президента [США Дональда] Трампа у нас появится новая возможность работать над нашими отношениями и убрать из них тень 90-х годов. Мы надеемся, что получится найти новые политические и экономические варианты сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр также обратил внимание на заявления Трампа и его администрации о том, что они поддерживают ценности, которые важны и для Сербии.