Замглавы ЕК  Рибера: США перевернули с ног на голову отношения с Европой

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера считает, что президент США Дональд Трамп радикально изменил двусторонние "доверительные отношения" с ЕС, поэтому Брюссель должен сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

Европе "необходимо придерживаться своих сильных сторон и принципов", заявила Рибера в интервью агентству Reuters. По ее словам, европейцам "следует быть гибкими, однако они не могут вести переговоры о правах человека, единстве Европы и о демократии и ценностях".

Замглавы ЕК указала на отсутствие определенности и предсказуемости по ту сторону Атлантики по сравнению с Европой, отметив, что это противоречит интересам бизнеса в долгосрочной перспективе. "Не вижу никакой предсказуемости, стабильности или доступности в этих объявлениях [США], и это немного шокирует", - сказала Рибера.

Как сообщалось ранее, Брюссель обеспокоен возможным ухудшением в ближайшем будущем ситуации в сталелитейной промышленности ЕС из-за введения Белым домом пошлин на весь импорт стали в США. По мнению главы Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER) Хенрика Адама, распоряжение Трампа, предусматривающее введение общего тарифа в размере 25% на весь импорт стали, является "эскалацией торговой войны", начатой еще при его первой администрации.

Американский лидер распорядился ввести пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25% 10 февраля. О планах сделать это он объявил 9 февраля. Трамп ранее предупредил, что Вашингтон намерен ввести пошлины в отношении поставок в страну микросхем и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент США тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми протекционистскими мерами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решениями Трампа, заверив, что ЕС примет "жесткие и соразмерные ответные меры".