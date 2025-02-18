На Украине ограничат подачу электроэнергии ради промышленности и бизнеса

Ограничения в подаче электроэнергии для промышленности и бизнеса вновь ввели на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство энергетики страны.

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" О п е р а т о р с и с т е м ы п е р е д а ч и в ы н у ж д е н н о п р и м е н я е т о г р а н и ч е н и я м о щ н о с т и д л я п р о м ы ш л е н н о с т и и б и з н е с а . О г р а н и ч е н и я н е п р и м е н я ю т с я д л я б ы т о в ы х п о т р е б и т е л е й , к р и т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы , а т а к ж е д л я п р е д п р и я т и й , и м п о р т и р у ю щ и х с в ы ш е 6 0 % э л е к т р о э н е р г и и д л я с в о и х н у ж д " , - о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Причиной отключений называются последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны. 17 февраля аварийные отключения электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей вводились на всей территории Украины.

16 февраля мэр украинского Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщал, что после ночного удара по ТЭЦ часть горожан остались без тепла из-за полного разрушения электрогенерации. Он назвал сложившуюся ситуацию "тяжелой". Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.